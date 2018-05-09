YAK yönetimi istifa etti

Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanı Kaan Kaner ve Yönetim Kurulu istifa etti.

Yenicami Yönetim Kurulu’nun 8 Mayıs 2018 gecesi yaptığı toplantıda başkan Kaan Kaner ve dolayısı ile de tüm Yönetim Kurulu’nun istifası kararlaştırıldı. Başkan Kaner istifasının yeni yönetimin oluşması için gerçekleştiğini ve Yenicami’ye katkı koymaya devam edeceğini vurguladı. Konuyla ilgili Kaan Kaner’in yaptığı yazılı açıklamanın tam metni şöyledir:

“8 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu toplantımızda Kulüp Başkanlığından istifa etmiş bulunuyorum. Almış olduğum bu karar sebebiyle doğal olarak kulüp Yönetim Kurulumuzun da istifası gerçekleşmiştir. Kulübümüzün yeni Başkanı ile Yönetim Kurulunun seçimi için 30 Mayıs 2018 tarihinde Olağanüstü ve Mali Genel Kurul yapılmasına karar verilmiştir.

Son üç yıldır gururla yürüttüğüm başkanlık görevinden ayrılmamdan dolayı her ne kadar da üzgün olsam bile diğer taraftan Yenicami’nin geleceğini değiştirecek projelerine katkı koymaya devam edebilecek kaliteli zamanı bulacağım içinde mutluyum. 2009 yılında göreve gelen ekibin bir parçası olarak oluşturduğumuz vizyon çerçevesinde kulübümüz farklılık yaratmaya devam edecektir. Biz büyük bir aileyiz ve bir parçası olmaktan onur duymaktayım.

Gerek Yönetim Kurulum gerekse camiamızın önde gelenleri ile yapmış olduğum toplantılar neticesinde istifamı ve yeni olası seçilebilecek başkan adayını istişare ettim. Ortak düşünceye sahip olmamızdan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Kendi içimizde yaptığımız değerlendirmeden sonra Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Metinser’in Başkan adayı olmasında hem fikir olduk. Kulübümüze koymuş olduğu katkıları, tutkusunu ve heyecanını görmekten mutluluk duydum. Mevcut Yönetim Kurulumuzun birçoğunun göreve devam etme arzusu ise beni bir hayli memnun etmiştir. Yeni Başkanımız ve aramıza katılacak yeni Yönetim Kurulu arkadaşlarla birlikte Yenicami’nin başarısının devam edeceğinden hiçbir kuşkum yoktur. Elbette bu süreçte başka bir Başkan adayı ve Yönetime girmek isteyen üyelerimiz çıkabilirler. Böyle bir durumun oluşması eminim ki ben de dahil, tüm camiamızı memnun edecektir.

İstifam öncesi camiamızın çok değerli bir bireyi olan Abdullah Uluçhan’la yapmış olduğum görüşmelerde kulübümüze desteğinin yanında proje bazlı katkı sağlayacağını ifade etmesi büyük bir kazançtır. Özellikle yeni oluşacak yönetim tarafından yetki verildiği takdirde Abdullah arkadaşımızla birlikte bir ‘Proje Ekibi’ oluşturmakta hem fikir olduk. “Proje Ekibi”nin en önemli konusu ise devletimiz tarafından 49 yıllığına Kulübümüze verilen arazinin geliştirilmesi olacaktır.

Bu yıl bize sponsor olan Pasha Grubu yanında Kaner Duty Free’ye, Saydam & Co’ya ve Segafredo’ya kulübüm ve şahsım adına çok teşekkür ederim. Pasha Grubu seneye de sponsor olmaya devam edecek olmasından dolayı ise sayın Vedat Erbaş’a ayrıca teşekkür ederiz.

Yenicamili olmak bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı yaşamaktan her zaman gurur duyacağım.’’