Yahudi Muhacirler-11

Ağustos 1946 tarihinden itibaren Mağusa’da yer alan Karaolos Kampı’nda yaşam bir yandan kendine ait zorluklarla devam ederken, Filistin’den zaman zaman gelmekte olan Yahudi kökenli kişilerin de kamptaki ırkdaşlarının bu tutsak yaşlamlarını dha iyi bir hale getirmek için çaba gösterdikleri Kıbrıs basınına da yansımaktaydı. Gerek profesyonel ahçı bakımından gerekse 13 Eylül 1946 tarihli Hür Söz gazetesinde yer alan haberden yola çıkarak; müzisyenlerin konserleriyle, kampta bulunanlara morâl verilmeye çalışılıyordu...

“Karaolos Kampında 1 Konser...

5 Eylül günü öğleden sonra Yahudi Mültecileri için Karaolos kampında Mr. Franz Rosner, kemanist ve Mr. Gerhar Jarecki pianist, bir konser vermişlerdir. Bu her iki şahıs da Filistin radyosundadır.

Her iki musikişinas da Kıbrıs’a tebdili hava için gelmişti ve boş zamanlarını mültecileri eğlendirmiye hasretmişlerdir.

Konser mülteciler tarafından çok beğenilmştir...”

Alman esirlerin özellikle kamp yapımı için Kıbrıs’a getirildiklerini hatta bu konuda Yahudi Muhacirler’in tepkisine neden olduklarını daha önceki yazılarmızda belirtmiştik. Yaklaşık 600 kişinin üzerinde olan Alman esirlerinin dikelya bölgesinde yeni bir Yahudi Muhacir kampı inşa ettikleri, basındaki haberlerden anlaşılmaktaydı. Biraz sonra okuyacağınız iki haberde, Alman esir gtirilmesinin sadece bir defaya mahsus olmadığı, zaman be zaman söz konusu kamp yapımında kullanılmak üzere Alman esiri getirilmeye devam ettiğini, dikelya kampından kaçan biri üzerine yapılan haberden anlıyoruz. Diğer haberde ise kamp yapımında kullanılan işçi adeti ve ihtiyaçlar konusunda bilgi verilmektedir...

“14 Eylül 1946-Hür söz-s:2

Kaçan Alman Esiri

Mesul makamlardan bildirdiğine göre Kıbrıs’a getirilmiş bulunan Alman esirlerinden 180,834 (numaralı ea) Martin Wisgief 13 Eylül tarihinde Digelle (Dikelya ea) Kampından kaçmıştır. Wisgief uzun saçlı 5 ayak 6 inç boyunda olup sırtında Harb esiri elbisesi giymektedir. Askeri makamlardan bildirildiğine göre bu esir pek gençtir ve Digelle esir bölüğüne yeni iltihak edenler arasındadır.

17 Eylül 1946-Hür söz-s:2

670 Kişi Kamp İnşası ile Meşgul

Dijelya (Dikelya ea) Kampında Faaliyet

Dikelya mevkiinde Yahudi Mülteciler için yapılmakta olan Kamplarda işliyen sivil sanatkâr ve işçilerin adedi 670’e çıkmıştır. Bu işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Askeri makam bir miktar yük otomobili ithal edecek ve bu otomobiller Kıbrıslılar ve tercihen eskiden orduda bulunanlar tarafından kullanılcaktır...”

Kampı görüntüleyip bir belgesel haline getiren birileri, Amerika’da bunu gösterime koymuş. Kamp içerisindeki kargaşalıkların merkezine oturtulduğu anlaşılan belgeselde ne amaçlandığı ise bilinmiyor. Altta okuyacağınız haberde bir diğer ilginç nokta ise, şu ana kadar “Karaolos” olarak isimlendirilen kampın “Karaoğlu” olarak yazılmış olması...

“24 Eylül 1946-Hür söz-s:2

Karaoğlu Kampındaki

Kargaşalıkların Filimi Amerika’da gösteriliyor.

Bilindiği gibi bundan bir müddet evvel Karaoğlu kampında bazı kargaşalıklar olmuş ve havaya silahlar sıkılmıştı. Anlaşıldığına göre, filme alınan bu kargaşalıklar Amerika’da gösterilmektedir...”