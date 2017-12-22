Yağmurlu hava geliyor

Bölgede dünden itibaren etkili olan toz bulutunun ardından yarından itibaren 3 gün yağmur bekleniyor. Yağışlı havanın özellikle pazar günü gök gürültülü ve sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazar ve pazartesi hava sıcaklığı da 14 dereceye kadar düşecek.



Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, yağışlı hava yarın gündüz saatlerinde hafif, gece sağanak şeklinde görülecek. Pazar günü gök gürültülü sağanak var. Yağışlı hava pazartesi de sürecek ve bölgeyi terkedecek.



Hava sıcaklığı da özellikle pazar ve pazartesi 3-4 derece düşüşle 14 dereceye kadar inecek.



Rapora göre hafta sonu zaman zaman kuvvetli rüzgar da olacak.