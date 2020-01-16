Yağmurlar yağıyor ama biz bakıyoruz!

YENİDÜZEN, Su İşleri Dairesi’nden edindi verileri; 17 göletin toplam doluluk kapasitesi 16 Milyon 515 Bin 161’ken, şu anda doluluk hacmi 8 Milyon 132 Bin 319.

Verilere göre, Değirmenlik’teki Çataldere %100 doluyken, en az su Gemikonağı’nda, %29,4 olarak bulunuyor.

Madendere dışındaki göletlerin doluluğunun %49’un üstünde olduğu gözlemleniyor.

Türkiye’den gelen su borusunun patlaması üzerine de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Geçitköy Barajı’nda 20 Milyon küp su bulunduğunu ve bunun ülkeye 10 ay yeteceğini söylemişti.

Bir kıyaslama yapacak olursak Kıbrıs’ın güneyinde bütün gölet ve barajlar %100 dolu.

Yani bu da demektir ki son yağan yağmurlara rağmen halen toplamda ancak yarısı dolan göletlerimize su gidemiyor. Yani dereler işgal edilmiş demektir, akıp gölete gidecek suyun yolu ya kesilmiştir, ya da tahrip edilmiştir. Yağmur suları bulduğu boşluktan, evleri, işyerlerini de basarak denize akıp gidiyor. Ya da ovalarda, şehirlerin içinde göllenip duruyor. Yağan yağmuru verime dönüştüremiyoruz, bunu da “altyapımız yok, çünkü paramız yok” deyip geçiştiriyoruz.

Memurlar ve maaşları

Geçtiğimiz gün bir haber vardı yine; Kıbrıs’ın güneyinde en düşük memur maaşının 1271 Euro olduğu şeklinde… Yani 8,350 tl civarında. Bizim ülkemizde ise sanırım 4,400 tl civarında… Bu miktar 2011 sonrası işe girenler için geçerli. 2011 öncesi işe girenler için ise en düşük memur maaşı 5,500 tl civarı görünüyor. Memur maaş tablolarından çok anladığımı söyleyemem memur olmadığım için ama üç aşağı, beş yukarı böyle gibi… Sadece bir kıyaslama yapabilmek için yorum yapmadan da rakamları böyle vermek istedim.

Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan Fileleftheros gazetesi, en düşük barem olan A1 bareminin çektiği aylık maaşın 1271 Euro olduğunu, yıllık barem içi artışın 73 Euro, 13. maaş hariç yıllık gelirin de 15 bin 247 Euro olduğunu yazdı.

Haberde, en yüksek barem olan A16 bareminin maaşının ise 7 bin 320 Euro olduğu belirtildi.

Bu arada, Alithia gazetesi de, Kıbrıs’ın güneyinde 52 bin 470 memurun görev yaptığını yazdı.

İmar Planı

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı Başbakan Tatar’ın canı istemediği için resmi gazetede yayınlanmayınca ve tepkiler oluşunca Bakanlar Kurulu oturdu ve 31 Aralık’ta sona ermesi gereken Emirname’yi 6 ay uzattı, İmar Planı’nın tamamlanması için de 6 ay süre koydu.

Birincisi Başbakan’ın bittiği söylenen İmar Planı’nı yayınlatmama yetkisi var mı, ikincisi de Emirname’yi 6 ay uzatma ve Plan için tekrar 6 ay yetki alma yetkileri var mı diye merak ediyorum. Başsavcılıktan yanıt bekliyorlardı. Acaba bunu böyle yapmak için Başsavcılık resmi olmayan bir ‘olabilir’lik vermiş olabilir mi!