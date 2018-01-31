Yağmur yok

Meteoroloji Dairesi’nin 1 - 7 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bu hafta da yağmur beklenmiyor.

Bölgemizde, önceleri yüksek, daha sonraki günlerde ise alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın ve cuma günü parçalı bulutlu, diğer günler çok bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

