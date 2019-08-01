Yağmur Girgin: Hayalimdeki mesleği yapıyorum

(Avukat)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Merhametli

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Hayalim olan mesleği yaptığım için imkânsız gibi başka şey yapmazdım

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşim ve arkadaşlarım

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlığa uğrayan birini görmek ve hayranlara iyi davranmayan insanlar

En büyük pişmanlığım… Bazı insanlar için boşa geçirmiş olduğum zaman

En büyük sevincim… Ailem

Hayatımın dönüm noktası… Her günüm dönüm noktası

Beni en çok etkileyen yazar… Stephen King

Başucumdaki kitap… Kim bulduysa onundur

En keyif aldığım müzik… Techno

En son izlediğim film… Toy Story 4

Kendim için son aldığım şey… Kitap

Dolabımdaki en gereksiz şey… Abiyeler

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Son çıkan teknolojiyle ilgili her şey

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Fazla takmamak

Kendimde beğendiğim özellik… Pozitif olmam

Olmasa da olur… Yemek

Olmazsa olmaz… Kitaplarım ve telefonum

En iyi yaptığım yemek… Fırın makarnası

Hayalimdeki dünya… Barış dolu bir dünya

Aşk benim için… 3-5 günlük heyecan

Onunla çok tanışmayı isterdim… Yargıç Frank Caprio

Görmek istediğim yer… Afrika

Mutlaka yapmak istediğim… Gökyüzü dalışı

Son olarak söylemek istediklerim… Barış dolu dünyada ırkçılık olmadan insanların hep birlikte mutlu yaşamaları.