Yağmur Girgin: Hayalimdeki mesleği yapıyorum
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Avukat)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Merhametli
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Hayalim olan mesleği yaptığım için imkânsız gibi başka şey yapmazdım
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşim ve arkadaşlarım
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlığa uğrayan birini görmek ve hayranlara iyi davranmayan insanlar
En büyük pişmanlığım… Bazı insanlar için boşa geçirmiş olduğum zaman
En büyük sevincim… Ailem
Hayatımın dönüm noktası… Her günüm dönüm noktası
Beni en çok etkileyen yazar… Stephen King
Başucumdaki kitap… Kim bulduysa onundur
En keyif aldığım müzik… Techno
En son izlediğim film… Toy Story 4
Kendim için son aldığım şey… Kitap
Dolabımdaki en gereksiz şey… Abiyeler
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Son çıkan teknolojiyle ilgili her şey
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Fazla takmamak
Kendimde beğendiğim özellik… Pozitif olmam
Olmasa da olur… Yemek
Olmazsa olmaz… Kitaplarım ve telefonum
En iyi yaptığım yemek… Fırın makarnası
Hayalimdeki dünya… Barış dolu bir dünya
Aşk benim için… 3-5 günlük heyecan
Onunla çok tanışmayı isterdim… Yargıç Frank Caprio
Görmek istediğim yer… Afrika
Mutlaka yapmak istediğim… Gökyüzü dalışı
Son olarak söylemek istediklerim… Barış dolu dünyada ırkçılık olmadan insanların hep birlikte mutlu yaşamaları.