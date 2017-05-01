Yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve Çarşamba günü öğle saatlerinde yer yer sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin 8 Mayıs’a kadar olan hava tahminine göre hava, yarın ve Çarşamba öğle saatlerinde yer yer yağmurlu, periyodun geriye kalan bölümünde ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında olması, rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.