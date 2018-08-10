Havanın açık, az bulutlu olacağı yarın kısa süreli yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 11 – 17 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre, alçak basınç sisteminin etkili olacağı bölgede hava ilk günlerde serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak olacak. Sonraki günler ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 37-40; sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.