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Yağışlı hava sürecek

Yağışlı hava sürecek

Bölgede etkili olan yağışlı hava aralıklarla devam edecek, hava sıcaklığı da 3-4 derece düşecek.

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Uzun süreden beri bölgede etkili olan yağışlı hava aralıklarla devam edecek, hava sıcaklığı da 3-4 derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, yarın yer yer, cumartesi gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışlı günlerde rüzgârın zaman zaman fırtınaya dönüşeceği belirtilen raporda,  hafta sonundan itibaren hava sıcaklığının da 3-4 derece düşüşle 11-14 derece dolaylarına ineceği kaydedildi.

 

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