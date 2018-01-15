Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarından itibaren yağışla hava etkili olacak.



Daireden yapılan açıklamada, yarından itibaren Perşembe gününe kadar, havanın parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçeceği belirtildi.



En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde genellikle 16 – 19 derece, Cuma günü ise

12 – 15 ºC dolaylarında seyredecek.



Rüzgar, periyodun ilk yarısı güney ve batı, ikinci yarısı kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer fırtına şeklinde esecek.

