Yağışlı hava geliyor

Güneşli ılık hava yarından itibaren yerini yağmura bırakıyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede, önümüzdeki 4 gün yağmurlu geçecek; yağmur hafta sonu sağanak şeklinde olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 19– 22 ºC dolaylarında seyrederken rüzgarın, periyodun ilk iki günü Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette , diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.