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Yağışlı hava geliyor

Yağışlı hava geliyor

 Güneşli ılık hava yarından itibaren yerini yağmura bırakıyor.

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 Güneşli ılık hava yarından itibaren yerini yağmura bırakıyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede,  önümüzdeki 4 gün yağmurlu geçecek; yağmur hafta sonu sağanak şeklinde olacak.

 En yüksek hava sıcaklığı  genellikle iç kesimler ve sahillerde 19– 22 ºC dolaylarında  seyrederken   rüzgarın, periyodun ilk iki günü Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette , diğer günlerde ise  Güney  ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli  esmesi bekleniyor.

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