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  3. Yağışlı hava devam edecek
Yağışlı hava devam edecek

Yağışlı hava devam edecek

Hava yarın da sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklık 13 dereceye kadar düşecek.

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Hava yarın da sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklık 13 dereceye kadar düşecek.

Haftalık hava raporuna göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. 

Hava yarın parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Cuma günü parçalı zamanla az bulutlu, Cumartesi günü parçalı ve az bulutlu, Pazar günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Salı günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Çarşamba günü parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. 

En yüksek hava sıcaklığı: İç kesimler ve sahillerde periyodun ilk günü 13 – 15 derece diğer günlerde ise 16 - 18 derece dolaylarında seyredecek. 

Rüzgarın genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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