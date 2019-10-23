YAĞIŞLAR YİNE FELÇ ETTİ

08.30: Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet Petrol İstasyonu arasındaki yol kontrollü olarak trafiğe açılmaya başladı.

Polis şu açıklamayı yaptı: Su baskını nedeniyle kapalı bulunan, Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet Petrol istasyonu arasındaki güzergah yeniden trafik akışına açılmıştır. Ancak Alpet Petrol istasyonu ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kalmıştır. Bu noktada geçişler polis kontrolünde yapılmaktadır. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

07.30: Ülkeyi dün geceden beri etkisi altına alan yoğun yağış yer yer hayatı olumsuz etkiliyor.

Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet Petrol İstasyonu arasındaki yol su altında kaldığından Mağusa gidiş yönü trafik akışına kapatıldı.

Polis, konuyla ilgili açıklamasında, sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştuğundan sürücüleri, kendi ve yayaların güvenliği için yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet Petrol İstasyonu arasında kapatılan yolda trafik felç oldu.

Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yine araçlar sular altında kaldı.

Fotoğraflar Halit Dağ/ sosyal medya, görüntü Murat Tapba Sümeraka/ Devrim Demir