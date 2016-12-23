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Yağışlar sürecek

Yağışlar sürecek

Yağmurlu havanın devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede hava, 24-30 Aralık tarihleri arasında Salı ve Çarşamba günü dışında yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 12 - 15 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu,  ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

 

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