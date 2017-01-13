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Yağışlar sevindirdi

Yağışlar sevindirdi

Meteoroloji Dairesi, dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında en çok yağışın, metrekareye 27 kg. ile Dörtyol’a düştüğünü bildirdi.

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Meteoroloji Dairesi, dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında en çok yağışın, metrekareye 27 kg. ile Dörtyol’a düştüğünü bildirdi.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Dörtyol’u 18 kg ile Ziyamet, 13 kg. ile Çamlıbel, 11 kg. ile Selvili Tepe-Kozanköy, 10 kg. ile Girne, 9 kg. ile Gönendere, Kalkanlı, Boğaz, 8 kg. ile Tatlısu-Beylerbeyi, 7 kg. ile Alsancak, Zaferburnu, Alevkaya, 6 kg. ile Alayköy-Türkeli, 5 kg ile YDÜ bölgesi, Akdeniz ve Yenierenköy izledi.

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