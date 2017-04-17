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Yağışlar devam edecek

Yağışlar devam edecek

 Bölgeyi etkisi altına alan gök gürültülü sağanağın yarın da etkili olması bekleniyor.

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 Bölgeyi etkisi altına alan gök gürültülü sağanağın yarın da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, havanın yarın gök gürütülü sağanak yağmurlu, haftanın diğer günlerde ise parçalı bulutlu geçeceğini bildirdi.

Dairenin 18-24 Nisan tarihleri arasındaki hava durumuna ilişkin raporuna göre, hava yarın alçak basınç sistemi ile üst atmosferde serin ve nemli; diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak.

Buna göre hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde 22-25 ºC dolaylarında seyredecek; rüzgar ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

 

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