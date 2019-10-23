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Yağışlar devam edecek

Yağışlar devam edecek

Meteoroloji Dairesi hafta boyunca sağanak beklendiğini açıkladı. 

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Meteoroloji Dairesi hafta boyunca sağanak beklendiğini açıkladı. 
Daireden yapılan açıklamaya göre, bölge, 24 – 30 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 25 - 28 derece dolaylarında seyretmesi; rüzgarın da genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yağış anında ise yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 

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