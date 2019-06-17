Yağışlar devam edecek

Lefkoşa ve Girne bölgelerinde dün etkili olan yağışlı havanın sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 20 Haziran’a kadar yağışlı havanın süreceğinin ve bu tarihe kadar her gün öğleden sonra yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış olacağının tahmin edildiğini kaydetti.

En çok yağmur dün Ercan’a düşerken, Boğaz ve Göçeri’ye de dolu yağdı.

Bölgeyi etkisi altına alan yağışlı hava sistemi Kıbrıs’ın güneyinde ise zarara neden oldu.

Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan gazetelere göre Lefkoşa’nın güneyinde yer alan Strovolo semtinde çıkan hortum park halindeki 4 otomobilin devrilmesine neden oldu.