YAĞIŞ VE ŞİDDETLİ RÜZGAR İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 14.00’ten itibaren özellikle Alayköy, Lefkoşa, Haspolat ve Değirmenlik bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, tedbirli olunması tavsiye edildi.



Yer yer etkili olması beklenen yağışların saat 17.00’e kadar sürmesi beklendiği belirtilen açıklamada, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların özellikle Alayköy, Lefkoşa, Haspolat ve Değirmenlik yörelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/M2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

SARI ALARM VERİLDİ

Bu arada Kıbrıs Meteoroloji Dairesi bugün öğleden sonra etkili yağışla birlikte şiddetli rüzgarın bölgeyi etkileyecek olması nedeniyle sarı alarm verdi.

Haber kaynaklarına göre yağışın saatte 35 milimetreyi geçmesi bekleniyor.

EN FAZLA YAĞIŞ ALEV KAYASINA

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, dün ve gece en çok yağış alan bölgelerin metre kareye 43 kilo ile Alevkayası ve 36 kilo ile Değirmenlik olduğunu kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yağış alan diğer bölgeler ve kaydedilen yağış miktarı şöyle:

“Serdarlı 22, Gönendere 9, Mallıdağ 7, Esentepe 4, Lefke 3, Gemikonağı 2, Taşkent, Taşpınar, Doğancı, Geçitkale, Tatlısu 1 Kg/M².”