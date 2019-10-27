Yağış güneyde de etkili

KIbrıs'ı etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmur Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu. Güney Lefkoşa'da bazı sokaklar ve caddelerde su birikintileri oluştu, kimi araçlar suda mahsur kaldı.

Bazı bölgelerde de evleri ve işyerlerini su bastığı güney basınına yansıdı.

Limasol'da görülen hortum korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Fotoğraf: Sigma