 ‘Yabancıların mal alımı’ için 79 karar!

Ayşe GÜLER

Bakanlar Kurulu, 2016 ve 2017 yılları arasında ‘Yabancı uyruklu kişilerin taşınmaz mal satın alma istemiyle’ ilgili 79 karar üretti. Bu kararlarla onlarca yabancı uyruklu taşınmaz mal satın aldı. ‘Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası’ çerçevesinde, birçok yabancı uyruklu kişi, Bakanlar Kurulu onayına bağlı olarak mal satın aldı ya da uzun süreli kiralama hakkını kullandı. SUNGUR: “KOŞULLAR PRATİK HALE GETİRİLMELİ”…Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, yabancıların taşınmaz mal satın almalarının yavaş gittiğini, geçmiş yıllara oranla bu yılki rakamlarda düşüş yaşandığını kaydederek, yabancıların mal satın alma yerine, kiralamaya yöneldiklerini de ifade etti.

Yabancı uyruklu kişilerin taşınmaz mal satın alma istemiyle ilgili 2016’da 45, 2017’de ise 34 Bakanlar Kurulu kararı üretildi.

2008 yılında hayata geçen ‘Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası’ çerçevesinde,

birçok yabancı uyruklu kişi, Bakanlar Kurulu onayına bağlı olarak mal satın aldı ya da uzun süreli kiralama hakkını kullandı.

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, yabancıların taşınmaz mal satın almalarının ‘yavaş’ gittiğini söyleyerek, geçtiğimiz yıllarda mal satın almaya yönelik olan eğilimin günümüzde kiralamaya yöneldiklerini ifade etti

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur: “Yabancılar, mal satın alma yerine kiralamaya yöneldi”

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, yabancıların taşınmaz mal satın almalarının ‘yavaş’ gittiğini söyledi, bu konunun günün koşullarına uygun, pratik hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Sungur, yabancıların geçtiğimiz yıllarda mal satın almaya eğilimlerinin olduğunu ancak günümüzde kiralamaya yöneldiklerini de ifade etti.

“Yabancı uyruklu kişiler 1 dönüm arazi, 1 ev ya da 1 arsa satın alabiliyor” diyen Sungur, bu konudaki tek kriterin ‘askeri bölgeye yakın olmaması’ olduğunu da dile getirdi.

Sungur, geçmiş yıllara oranla bu yılki rakamlarda düşüş yaşandığını kaydederek, bu konuyla ilgili ortak paydaşların toplanacağı bir toplantının gerçekleşmesi gerektiğine değindi.

Sungur, sözlerine özetle şöyle devam etti: “Görüşmelerde Kıbrıs’ın kuzeyinde yatırım yapılmış malların 1974’ten önce yapılması halinde belli kriterler çerçevesinde Kıbrıslı Rumlara dönmemesi, Tazmin Mahkemesi’nin tazmin etmesi konusunda bir karar üretildi, ancak onaylanmadı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 1974’ten sonra yatırım yapılmış Kıbrıslı Rumlara ait malların 30 bin dönümü geçmiyor. Bu aslında yabancı uyruklular ile ilgili korkacak bir şeyin olmadığını gösteriyor. Bundan dolayı da çok daha ilimsel bir şekilde tapu kayıtlarının düzenlenmesi şart.

PROSEDÜR NEDİR?

Bakanlar Kurulu onayına bağlı satın alma veya uzun vadeli kiralama!

10 Kasım 2008 tarihinde hayata geçen ‘Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar)’ Yasası çerçevesinde, resmi işlemlerin ve yasal başvuruların yapılması koşulu ile yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlar Kurulu onayına bağlı olarak taşınmaz mal satın alma veya uzun vadeli kiralama hakkına sahip.

Kıbrıs’ın kuzeyinde taşınmaz mal satın alacak veya kiralayacak olan yabancı kişiler, taşınmaz mal satın alabilmeleri ve yasal olarak o mal üzerinde hak sahibi olabilmeleri için İçişleri Bakanlığı’na müracaat etmeleri, Bakanlık tarafından yapılacak soruşturmalar neticesinde Bakanlar Kurulu onayını almaları gerekiyor.

Onay süreci, başvuru niteliğine göre değişmekle birlikte, genellikle 6 ile 12 aylık bir sürede tamamlanıyor.

Yasal prosedüre göre; uzun vadeli kiralamada en az 10 yıl, en fazla da 99 yıl için işlem yapılabiliyor.