Yabancıların durumu maç günü netleşecek

Hüseyin KIRAL

Yeni sezonun ilk maçında Lefkoşa derbisinde komşusu Gençlik Gücü ile mücadele edecek olan Küçük Kaymaklı’da teknik direktör İltaç Karayel, yabancı oyuncuları konusunda sıkıntı yaşadığını ve kim hazır olursa onun sahada olacağını vurguladı. Massa’nın dışında Saine, Fofana ile birlikte Binatlı’dan transfer edilen Abazya’lı Aleksandr Kogoniya’nın şu an kadroda bulunduğunu belirten İltaç Karayel, “Saine ve Aleksandr’ın durumları iyi, ancak Massa ve Fofana’nın son durumları maç günü belli olacak. Bu durum karşısında Gençlik Gücü ile oynayacağımız karşılaşmada sahada hangi yabancı oyuncularla mücadele edeceğimiz de o gün belli olacak” dedi. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nın çim zemininin durumunun da iyi göründüğünü açıklayan Karayel, “Ancak tam anlamı ile kökleşme gerçekleşmediği için karşılaşmamızı nerede oynayacağımız henüz netlik kazanmadı” dedi.

Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü İltaç Karayel, “Lige çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum. Şu ana kadar oynadığımız tüm maçları kazanmasını bildik. Yerli oyuncularımın performansından çok memnunun. Ancak Saine dışında diğer yabancı oyuncularım hazır değil”

Karayel: “Yerli oyuncuların kaliteli ve hazır olduklarını gördük”

İltaç Karayel, sezon öncesi çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, yurt dışı kampının çok iyi geçtiğini ve oluşturulan oyuncu kadrosu ile oynadıkları tüm hazırlık maçlarını kazandıklarını söyledi. Tüm bunlara ek olarak Gençler Birliği ile oynadıkları KTSYD Kupası’nı kazanmalarının kendilerine ayrı bir moral kaynağı olduğunun altını çizen Karayel, “Yabancısız olarak oynadığımız bir maçta, üstelik sahada sekiz kişi kalarak kazanmamız yerli oyuncularımızın ne kadar kaliteli ve hazır olduklarını gösterir” dedi.

“Mücadeleci bir kadro yarattığımıza inanıyorum” açıklaması yapan Küçük Kaymaklı teknik Direktörü İltaç Karayel, sezona Gençlik Güçü ile oynayacakları derbi maçından gelip gelerek başlamak istediklerini, bunun için de tüm hafta buna yönelik idmanlar yapacaklarını söyledi.