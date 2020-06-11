‘Yabancılara 4 daire alma hakkı’ hazırlığı

Meclis Genel Kurulu gündeminde Taşınmaz Mal Edinme Ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilikle görüşülmesi konuşuluyor. Yasa Tasarısı ile Corona Virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik krizin yarattığı koşullarda, ülke ekonomisinin önemli bir sektörü konumundaki gayrimenkul sektörünün canlandırılmasının amaçlandığı belirtildi. Tasarı yasallaşırsa, yabancıların apartman dairelerine ilişkin satın alma hakkı, 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere dört adete çıkaracak.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars: Yabancıların talebi var

Yasa Tasarısı’na ilişkin söz alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yabancılara yapılan konut satış ve alış taleplerindeki yükselişin gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine katkısının en önemli göstergesi olduğu tespitinden hareketle bu düzenlemenin ortaya çıktığına işaret etti. Yapılacak düzenlenin konut piyasasına getireceği canlılık ve devlet bütçesindeki gelirlerin ivedilikle atmasına ve ekonomik kalkınmaya sebebiyet vermesinin amaçlandığını da belirten Bakan Baybars, ülkede inşa edilen apartman dairelerini yabancı kişilerin yatırım amacıyla satın almakta oldukları, bu yönde önemli bir talep olduğu, bu daireleri yurt dışındaki başka yabancılara tatil amacıyla kiralama yoluna gittikleri gözlemlendiğine işaret etti. Bu şekildeki yabancı yatırımlar ilgili yabancıya fayda sağladığı gibi, kiralanan taşınmaza nitelikli turist getiriyor olması nedeniyle ülkemize de ciddi fayda sağladığını ifade eden Bakan Baybars, yasa tasarısının, inşa edilmiş daire stokunun da tüketilmesi amacıyla, diğer taşınmaz mal türlerine ilişkin satın alma hakları aynı kalırken, apartman dairelerine ilişkin satın alma hakkı, 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere dört adete çıkaracağını açıkladı. Sektöre canlılık gelmesi için tapu harçlarında da indirime gidildiğini ifade eden İçişleri Bakanı Baybars, Yasa’nın uygulanmasında ortaya çıkan bazı pratik ve hukuki sıkıntıların giderilmesi amacıyla da çeşitli maddelerde değişikliğe gidildiğini söyledi.

Özyiğit: “Ülke gençleri de unutulmamalı’

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bu tür düzenlemeler yapılırken ülke gençlerinin de unutulmaması gerekliliğine işaret etti, ülke gençlerinin de av sahibi olabilmesinin önemine değindi. Yabancılara gayrimenkul satışlarında kontrolün de gerekliliğine işaret eden Özyiğit, bir kolonileşme yaratılmaması endişesini belirtti. Özyiğit, ivediliğe evet diyeceklerini de açıkladı. Güneyde çalışan emekçilerin sorunlarına çare bulunmadığının altını çizen Cemal Özyiğit, ilgili kurulların kontrollü geçişe izin vermesine karşın, Hükümet’in bu çalışanlara ‘gidin de gelmeyin’ dediğini belirtti.

Ataoğlu: “Atıl konutlar değerlendirilmeli”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da kendi insanımızın da konut sahibi olabilmesi için bir takım adımlar atılması gerekliliğine işaret etti. Ataoğlu, Müteahhitler Birliği’nin de bu çalışmalara destek vermesi ve elimizdeki on binlerce atıl konutun değerlendirilmesinin, ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını belirtti. Eğitim ve Turizm sektörlerine de bu yolla zaman sağlanabileceğinin altını çizen Ataoğlu, bu yasa tasarısına olumlu baktıklarını da açıkladı.