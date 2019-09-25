Yabancılar çöplerimizi topladı

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan yabancılar Esentepe sahilini temizledi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise şu uyarı yapıldı... “Lütfen lütfen çöplerinizi evinize götürünüz”

Amanda Fergusson isimli kadının paylaşımı şu şekilde; “Bugün Bahçeli’deki yeni villamızdan sahile yürüdük, bu güzel yerde gördüğümüz çöp yığınları karşısında dehşete kapıldık. Bölgeden topladığımız çöpler ile 18’in üzerinde siyah çöp torbası doldurduk. Lütfen lütfen bölgeyi veya KKTC’nin herhangi bir sahilini ziyaret ediyorsanız çöplerinizi evinize götürünüz…”