“Yabancı uyrukluları kuzeye geçirmiyorlar”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, güneyin geçiş kapılarında salgınla ilgili olmayan yeni sınırlamaları devreye koyduğunu, Kıbrıs’ın güneyindeki deniz ve havalimanları üzerinden seyahat ederek kuzeye gelmek isteyen yabancı uyruklu bireyleri kapılardan kuzeye geçirmediklerini iddia etti.

Bu uygulamanın pratikte güney Kıbrıs üzerinden yapılacak turizm faaliyetlerinin büyük oranda bertaraf edilmesi, öldürülmesi anlamına geldiğini savunan Özersay, Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıs’ın kuzeyinde daimi ikameti bulunan yabancı uyrukluların geçişine izin verirken, yurt dışından gelecek diğer yabancıların (Kıbrıslı Türk değillerse) kuzeye geçişine izin vermeme yaklaşımının iyi niyetten yoksun ve ekonomiyi hedef alan bir yaklaşım olduğunu ileri sürdü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, “Yeşil Hat Tüzüğü’nü AB hukukuna da aykırı bir biçimde değiştirmeye varan bu uygulama binlerce kişinin hak kaybına neden olduğu gibi bireylerin Kıbrıs adasındaki seyahat özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlayıcı/yasaklayıcı bir anlam taşıyor.” ifadelerini kullandı.

“Haklar budanıyor”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, güney yönetiminin geçiş kapılarında bir süredir salgınla ilgili olmayan yeni sınırlamaları devreye koyduğunu, 1 Temmuz’dan bu yana gerek Birleşmiş Milletler gerekse AB’den muhataplarına bu yeni kısıtlamaların salgınla ilgili olmadığını ve Yeşil Hat Tüzüğü’nden kaynaklanan geçişe dair bazı hakları budamayı ve Kıbrıs Türk ekonomisine zarar vermeyi hedeflediğini anlattıklarını iddia etti.

Açıklamasında “Öyle anlaşılıyor ki ülkemizdeki bütün siyasi aktörler birlik olup buna tepki vermediği sürece Rum tarafı bu yıldırma politikasını devam ettirecek.” ifadelerini kullanan Özersay, şöyle devam etti:

“Hatırlanacağı üzere daha ülkemizde Covid 19 salgını dahi ortaya çıkmadan önce Kıbrıs Rum tarafı Yeşil Hat Tüzüğü’nde bazı değişiklikler yapma düşüncesinde olduğunu açıklamış ve yabancıların sınır kapılarından geçişine dair bazı detaylar Rum basınında yer almıştı. O dönemde muhalefetin Rum tarafının bu kararlarının tam ne anlama geldiğiyle ilgili sorularını yanıtlarken Meclis kürsüsünden yaptığımız konuşmalarda Rum tarafının güney Kıbrıs deniz ve hava limanları üzerinden KKTC’ye gelecek olan yabancı turistleri engellemeyi hedeflediğine dikkat çekmiştik. Ancak o dönemde özellikle Avrupa Birliği’nin dikkatine getirmiş olduğumuz bu girişime Komisyon’un da tepki koymuş olması Rum tarafının bunu uygulamaya koymasını ya engellemiş ya da geciktirmişti. AB yetkilileri de Yeşil Hat Tüzüğü’nün Rum tarafınca tek yanlı olarak değiştirilemeyeceğine işaret etmişlerdi.”

Güneyin bu kez “Yeşil Hat Tüzüğü’nü uygulama mevzuatı” adı altında bir adım attığını ancak bunu belli ki salgını fırsat bilerek yeni yürürlüğe koyduğunu iddia eden Özersay, Güney Kıbrıs’taki deniz ve hava limanları üzerinden seyahat ederek kuzeye gelmek isteyen yabancı uyruklu bireyleri (ister AB üyesi bir ülke vatandaşı olsunlar isterse üçüncü ülke) kapılardan kuzeye geçirmediklerini savundu.

“İyi niyetten yoksun ve ekonomimizi hedef alan bir yaklaşım”

Özersay, bu sıkıntının son 10 gündür Kermiya kapısında yaşandığını, Beyarmudu kapısında güney kontrol noktası bulunmadığından oradan kuzeye geçen yabancılarınsa bu kez kuzeyden güneye geçişine sıkıntı çıkarıldığını ifade etti.

Özersay, şöyle devam etti:

“Bu engelleme girişimlerini şimdi kendi kontrol noktalarının bulunmadığı İngiliz Egemen Üs bölgelerinden geçecek olanlara da genişletmek için Birleşik Krallık yetkilileri üzerinden sürdürmeye çalışıyorlar. Öyle anlaşılıyor ki kişilerin kökenine bakarak örneğin Kıbrıs kökenli olan yabancı uyrukluların geçişine izin verip diğer yolculara izin vermeyecekler.

Bu uygulama pratikte güney Kıbrıs üzerinden yapılacak turizm faaliyetlerinin büyük oranda bertaraf edilmesi, öldürülmesi anlamına geliyor. Kıbrıslı Rumlar ile güney Kıbrıs’ta daimi ikameti bulunan yabancı uyrukluların geçişine izin verirken yurt dışından gelecek diğer yabancıların (Kıbrıslı Türk değillerse) KKTC’ye geçişine izin vermeme yaklaşımı iyi niyetten yoksun ve ekonomimizi hedef alan bir yaklaşımdır. Yeşil Hat Tüzüğü’nü AB hukukuna da aykırı bir biçimde değiştirmeye varan bu uygulama binlerce kişinin hak kaybına neden olduğu gibi bireylerin Kıbrıs adasındaki seyahat özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlayıcı/yasaklayıcı bir anlam taşıyor.”

“Bu yanlış ve zarar veren uygulamanın değiştirilmeli”

Temmuz ayı başından itibaren önce BM ardından Birleşik Krallık ve AB yetkililerinin dikkatine getirdikleri bu yanlış ve zarar veren uygulamanın değiştirilmesi gerektiğine işaret eden Özersay, bu açıdan uluslararası alanda mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Özersay, “Umarım bir an önce Kıbrıs Türk ekonomisine zarar veren ve bireylerin Kıbrıs adasında serbest dolaşımını daha da kısıtlayan bu yanlış uygulamalarını gözden geçirip sonlandırırlar ve bizi benzer adımlar atmak zorunda bırakmazlar.” ifadelerini kullandı.