Yabancı turist arttı, Türkiye’den gelen azaldı

Turizm Planlama Dairesi’nin verilerine göre, 2018 yazına kıyasla doluluk oranlarında 2019 yazında büyük bir düşüş var.

(2018 Ocak-Haziran – 2019 Ocak-Haziran rakamları:)

YABANCI TURİST SAYISI… Otellere konaklayan yabancı turist sayısı, 2018’de 795 bin 532’yken, bu sayı 2019’da 829 bin 4’e yükseldi.



TÜRKİYE'DEN GELEN TURİSTLER… Türkiye’den gelen turist sayısı, verilere göre 1 milyon 37 bin 397’den, 959 bin 248’e düştü.

OTELLERDE KONAKLAYAN YURTİÇİ TATİLCİLER… Ülkede yaşayan ve tatil için yurtiçi otellerini tercih eden kişilerin sayısı ise 36.240’tan 32.905’e düştü.

TOPLAM TURİST SAYISI… Otellere konaklayan toplam turist sayısı, 2018’de 1 milyon 869 bin 169’ken bu sayı 2019’da 1 milyon 821 bin 157’ye düştü…

Dila ŞİMŞEK

Otellere konaklayan turist sayılarının kayda alındığı Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama Dairesi resmi verilerine göre, 2018 yazına kıyasla 2019 yazında büyük bir düşüş yaşandı.

2018’de otellerde doluluk oranı %52,2’yken, 2019’da bu oran 41,6’ya düştü.

Otel işletmecileri, bu oranların bazı tesisler için değil, yurt genelinde geçerli olduğunu vurguladı, ekonomik krizin etkisiyle insanlarda ‘para harcarken güvensizlik’ oluştuğunu söyledi.

Otel işletmecileri Haziran ve Temmuz ayının düşük geçtiğini, ancak Bayram dolayısıyla kapasitenin %80-100 arasında yükselişe geçtiğini de belirtti.

Hem Ağustos hem de Bayram olması sebepleri ile kapasitenin yükseldiğini belirten işletmeciler, insanların bu fırsatı değerlendirdiğini ve doluluğun arttığını ifade etti.

Haziran ayının oldukça düşük kapasiteyle geçtiğini kaydeden işletmeciler, Temmuz’da hareketlilik yaşandığını, Bayram’da ise kapasitenin %80-%100 olduğunu kaydetti.

“Müşteri sayısı azalmasından ziyade, pazarın kitlesi değişti”

İşletmeciler, müşteri sayısının geçen seneye göre azalmasından ziyade, hedef kitlenin değişmeye başladığını kaydetti. Yerli halkın genelde günü birlik veya dıştan katılımının olduğunu belirten işletmeciler, ekonomik kriz yüzünden yurtiçindeki ve Türkiye’deki müşterilerde düşüş yaşandığını dile getirdi.

Otellere konaklayan yabancı turist sayısı, 2018’de 795 bin 532’yken, bu sayı 2019’da 829 bin 4’e yükseldi.

Türkiye’den gelen turist sayısı, verilere göre 1 milyon 37 bin 397’den, 959 bin 248’e düştü. İşletmeciler, Türkiye’den gelen turist sayısındaki azalmanın sebebi olarak uçak biletlerindeki fahiş fiyatları gösterdi.

Ülkede yaşayan ve tatil için yurtiçi otellerini tercih eden kişilerin sayısı ise 36.240’tan 32.905’e düştü.

Otellere konaklayan toplam turist sayısı, 2018’de 1 milyon 869 bin 169’ken bu sayı 2019’da 1 milyon 821 bin 157’ye düştü.



Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner:

“Geçen seneye kıyasla oldukça büyük bir düşüş yaşadık ve bu şekilde sezonu kapatacağız gibi görünüyor”

“2019’un Ocak ayından Haziran’a kadar otel doluluk oranında bir düşüş yaşandı. Temmuz’da biraz toparlandık. Şu anda ise otellerde aşırı bir doluluk yok aslında. Bayram için bizim kapasitemiz %90 olarak görünüyor. Tabii bu yaz, geçen seneye kıyasla oldukça büyük bir düşüş yaşadık ve bu şekilde sezonu kapatacağız gibi görünüyor.”

Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman:

“2018’e kıyasla büyük bir gerileme yaşandığı gözle görülür durumda”

“Temmuz ayını %70 dolulukla kapattık. Bayram için kapasitemiz %90’ın üzerinde. Ağustos ayında bizim müşterilerimiz genelde yabancı turistten oluştuğu için doluluk oluyor. Seyahat acenteleri ile de belli bir kapasitelik anlaşmamız var. Tabii bizim otelimiz şehir içinde olduğu için bunun avantajlarını görüyoruz. Türkiye ve Avrupa’dan belirli devamlı müşterilerimiz var. Piyasa geneli için konuşacak olursak, 2018’e kıyasla büyük bir gerileme yaşandığı gözle görülür durumda.”

Les Ambassadeurs Hotel Satış Direktörü Mübeccel Özel:

“Haziran sonu bir hareketlenme oldu, Temmuz’da biraz daha toparladık”

“Uçak biletlerinin fiyatlarının artması, 2018’deki ekonomik krizle birlikte insanları oldukça zor durumda bıraktı. İnsanlarda artık bir güvensizlik var. Bayram için şu anda kapasitemiz %80 civarı… Haziran ayı doluluk oranı oldukça düşüktü. Haziran sonu bir hareketlenme oldu, Temmuz’da biraz daha toparladık. Artık yerli halkın da yurtiçindeki otellere olan talep arttı.”



Acapulco Resort Convention SPA & Casino Satış ve Pazarlama Müdürü Özer Özbilen:

“Ağustos’a Bayram’dan da dolayı oldukça iyi başladık”

“2018’e kıyasla bu yaz ülke genelindeki otellerdeki doluluk oranında büyük bir düşüş yaşanıyor. Bunun başlıca sebebi tabii ki ekonomik kriz ve uçak biletleri fiyatlarının artışıdır. Hem yerli hem yabancı müşterilerimiz var Ağustos’a Bayram’dan da dolayı oldukça iyi başladık. Bayramda tamamen doluyuz, daha fazla rezervasyon kabul edemiyoruz.”

Kaya Palazzo Hotel Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı Süleyman Ozanözmen:

“Müşteri sayısı azalmasından ziyade, pazarın kitlesi değişti”

“Geçen seneye kıyasla doluluğumuz hemen hemen aynı. Temmuz ayında doluluk yaşadık. Aslında müşteri sayısı azalmasından ziyade, pazarın kitlesi değişti. Yerli halkın otele olan talepleri ekonomik krizle azaldı, gelen kişilerin çoğu da günü birlik veya dış katılım amaçlıydı. Dövizde TL değer kaybettiğinden, yabancı turist için ülkedeki oteller ucuz gelmeye başladı ve talep çoğaldı. Şu anda Bayram için kapasitemiz tamamen dolu. Hiç yerimiz kalmadı. Hem Bayram, hem de yaz olduğu için insanlar bu fırsatı değerlendirmek istedi. En çok kaybı Türkiye’den gelen misafirlerimizde yaşadık, çünkü bilet fiyatı, otel ücreti ve ekstra harcamalar derken bir tatilin maliyeti yükseliyor. İnsanlar uçak ücreti ödeyeceğine, yurtiçi otellere yöneldi.”