Yabancı transferi tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından belirlenen Yabancı Uyruklu Futbolcu transferi tamamlandı. Böylelikle futbolda ara transfer dönemi sona ermiş oldu. Son günde takımlar kadrolarındaki yabancı kontenjanına son şekilleri verdi.

Lua Lua GHE’de

Transferin son gününde Girne Halk Evi, ligin ilk yarısında Doğan Türk Birliği forması giyen Kongolu yıldız oyuncu Lomana Lua Lua’yı renklerine bağladı. Lua Lua kendisini Halk Evi futbolcusu yapan imzayı KTFF’de attı. Böylelikle Halk Evi yabancı kontenjanını James Akpama, Oladele Oshobe ve Lua Lua’dan yana kullanmış oldu.

İskele’den takviyeler

Süper Lig’in İskele bölgesi ekiplerinden Gençler Birliği, daha önce adaya getirdiği Wanderson Miranda’ya transferin son gününe imza attırdı. G.Birliği ayrıca France adındaki bir diğer yabancıyı da aldı.

Henry Cihangir’e, Nnaemeka Lefke’ye

Transferin son gününde Lefke aradığı hücum oyuncusunu Cihangir’den buldu. Lefke ilk yarıda Cihangir forması giyen Nnaemeka Uzor’u kadrosuna kattı. Cihangir ise Esentepe’nin adaya getirdiği Henry Belle’yi transfer etti.

Binatlı’ya iki Brezilyalı

Doğan Türk Birliği daha önce de kadroda yer alan Onyekachi Okafor’a resmi imzayı attırdı. Kehinde’nin Binatlı’dan Gönyeli’ye imza attığı son günde, Binatlı da Cihangir’den Victory’nin yanı sıra iki Brezilyalı oyuncu Paulo Sergio ile Vinicius Jorge’yi renklerine bağladı.

Kaymaklı ve Yenicami’den imzalar

Küçük Kaymaklı, Yenicami’nin denemeye getirdiği Tamen Medrano’yu kadrosuna dahil etti. Yenicami de Oladele Oshobe’den boşalan kontenjana bir süredir denediği Aminu Muhammed’i takviye etti.