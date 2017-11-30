Yabancı para kredisi olan müşteriler için ödeme kolaylığı

Creditwest Bank yabancı para cinsi üzerinden kredisi olan müşterilerine, dövizin yükselmesinden kaynaklı mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Yabancı Para cinsinden bireysel kredi kullanan müşterilerin talebi doğrultusunda vade uzatması yapılarak aylık taksit tutarlarının düşürülmesi yönünde uygulama başlatıldı.

Kampanya kapsamında vade uzatma uygulaması için son başvuru tarihi 29 Aralık 2017 olarak belirlendi. Creditwest Bank’tan yapılan açıklamaya göre vade uzatma uygulamasından yararlanan müşterilerden herhangi bir masraf alınmıyor.

Bu uygulama ile yabancı para cinsinden tüm taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi olan Creditwest Bank müşterilerinin mevcut kalan vadelerine ek vade seçeneği sunularak aylık ödenen taksit miktarının düşürülmesi sağlanıyor.

AKAY: KKTC’DE KREDİLERİN %46’SI VE MEVDUATLARIN %54’Ü YABANCI PARA CİNSİNDEN

Konu ile ilgili bilgi veren Creditwest Bank Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğan Akay, KKTC’de yabancı para cinsi üzerinden kredilerin toplam kredilere oranının %46 ve yabancı para cinsinden mevduat oranının ise %54 olduğunu belirtti. Akay, emlak ve araç fiyatlarının yabancı para cinsinden olması sebebiyle özellikle bireysel müşterilerin konut kredilerinde yabancı parayı tercih ettiğini söyledi.

Doğan Akay , yabancı para kredi faiz oranlarının TL faizine göre düşük olması nedeni ile müşterilere küçük taksit ve daha yüksek miktarlarda borçlanma olanağı sağlandığını ancak kazançların TL cinsinden olması ile değişen kurlar sebebiyle müşterilerin aylık taksitlerinde değişikliklerin söz konusu olduğunu belirtti.

Creditwest Bank’ın bu yeni uygulaması ile yabancı para cinsinden kredisi olan müşterilerin kredilerinin vadesi uzatılarak, döviz kurunun yükselmeden önceki ödenen aylık TL tutarlarına denk gelecek şekilde kredilerin düzenlemesi sağlanıyor.