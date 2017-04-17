Yabancı öğrenciler kuzeye geçemedi

Didem MENTEŞ

23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla Sırbistan’dan Kıbrıs’a gelen bir grup öğrencinin güneyden kuzeye geçişinde sıkıntı yaşandı. Sırp ve Rus öğrencilerden oluşan grubun, kuzeye geçişine izin verilmediği, 16 Nisan Pazar günü ve dün öğrencilerin geçiş noktasında tutulduğu öğrenildi. Öğrencilerin kuzeye geçmesiyle ilgili yaşanan sıkıntının güney kaynaklı olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatörü Kemal Köprülü, 23 Nisan etkinlikleri nedeniyle Sırbistan’dan gelen öğrenci grubunun, Rum yetkililer tarafından kuzeye geçişlerinde sorun yaşandığını, sıkıntının güney kaynaklı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatörü Kemal Köprülü, 23 Nisan etkinlikleri nedeniyle Sırbistan’dan gelen öğrenci grubunun, Rum yetkililer tarafından kuzeye geçişlerinde sorun yaşandığını söyledi. Yabancı öğrencilerin kuzeyde etkinliğe katılması dolayısıyla, kuzeye geçmelerinin engellediğini aktaran Köprülü, Dışişleri Bakanlığı olarak konuyu araştırdıklarını ve öğrencilerin kuzeye geçmesi için çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.