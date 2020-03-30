“Yabancı öğrenciler için birim oluşturulmalı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkemizde öğrenim gören ve Kuzey Kıbrıs’ta kalan yabancı uyruklu öğrencilerin, sürekli olarak ulaşabilecekleri her yere ulaşıp sorunlarını aktardığına işaret etti, “üniversitelerle koordinasyon içinde çalışacak merkezi bir birim oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Erhürman “Bu öğrencileri istedikleri zaman ulaşabilecekleri bu birimden haberdar etmek gerekiyor” dedi.

Sosyal medyada kısa bir paylaşım yapan Erhürman şöyle dedi:

“Ülkemizde öğrenim gören ve bu zor dönemde ülkemizde kalan yabancı uyruklu öğrenciler, sürekli olarak ulaşabilecekleri her yere ulaşıp sorunlarını aktarıyorlar. Onlara yardımcı olmaya çalışan sendika ve üniversiteler de var. Ama bir an önce üniversitelerle koordinasyon içinde çalışacak merkezi bir birim oluşturup, bu öğrencileri istedikleri zaman ulaşabilecekleri bu birimden haberdar etmek gerekiyor”