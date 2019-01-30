Yabancı işçi ön izin başvuruları durduruldu

İnşaat sektörüne getirilecek yabancı işçi ön izin başvuruları, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı ve gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geçici olarak durduruldu. Ön izin başvurularının önlemlerdeki hassasiyet yerine getirilene kadar durdurulduğunu sosyal medyadan duyuran Bakanlık, "bu sektörede yapılan çalışmalarda, derhal iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmalıdır, aksi halde bu kararın süresi geçerli olacaktır" açıklaması yaptı. Çalışma Bakanlığı sosyal denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini bildirdi.