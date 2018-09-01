Yabancı bildirimi en geç 17 Eylül’e kadar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yabancı Uyruklu Bildirim Formlarını en geç 17 Eylül 2018 pazartesi günü mesai bitime kadar bildirmesi gerektiğini duyurdu.

KTFF’den yapılan açıklamada 2018-2019 Futbol Sezonu’nda Yabancı Uyruklu Profesyonel Futbolcular için tüm kulüplerin lisans çıkaracağı ve daha önce kadrolarında bulunan yeni sezonda vize işlemi yapacağı futbolcular için Yabancı Uyruklu Bildirim Formlarını en geç 17 Eylül 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar KTFF Genel Sekreterliği’ne bildirmesi gerektiği belirtildi.

Bildirim yapılmazsa serbest kalacaklar

Açıklamada ayrıca kulüplerin daha önce lisanslı olup ve/veya adaya denemek için getirdikleri futbolcuları ile herhangi bir sözleşme imzalamaması veya 17 Eylül 2018 Pazartesi günü bildirilmemesi durumunda ilgili futbolcuların serbest kalacağı vurgulandı.

Kulüplerin ayrıca ilk defa (Filiz) Lisans Çıkarma, İki Yıl Oynamayan Futbolcu Lisans Müracaatı, Futbolcu Lisans Yenileme, KTFF Liglerine Katılım, Kulüp Tanıtma Kartı Çıkarma Beyannamesi, Kulüp Tescil Taahhütnamesi ve İmza Sirküleri Beyannamesi işlemlerini de 17 Eylül 2018 Pazartesi günü KTFF Genel Sekreterliği’ne ulaştırmak zorunda oldukları belirtildi.