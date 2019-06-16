'Yaban hayvanları doğaya kazandırmak önemli'

Cumhurbaşkanı Akıncı, Taşkent Doğa Parkı ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, merkezdeki çalışmaları ve yeni hedefleriyle ilgili bilgi verdi.

Basat, doğada yaralı olarak bulunan yaban hayvanlarının merkezde tedavi edilerek, rehabilitasyonunun yapıldığını belirterek, tedavileri devam eden hayvanların iyileşme süreçleriyle ilgili bilgi de aktardı.

Merkezi gezerek, yapılan çalışmaları ve merkezde tedavileri süren yaban hayvanları yakından gözlemleyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkemizde böyle bir hizmet veren merkezin olmasından mutluluk duyduğunu, doğada çeşitli sebeplerle yaralanan, hastalanan, yardıma ihtiyaç duyan yaban hayvanlarının kurtarılıp rehabilite edildikten sonra tekrar doğaya kazandırılmasının çok önemli bir uğraş olduğunu söyledi.

Merkezi eşi Meral Akıncı ile birlikte ziyaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı böyle bir hizmeti kar amacı gütmeden, doğa sevgisiyle yapan yönetici, uzmanlar ve çalışanları tebrik ederek başarılar diledi.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, vatandaşlardan, doğada hasta, yaralı ya da muhtaç durumdaki doğal hayvanları görmeleri halinde, 1190 telefon hattı ile kendilerine bildirilerini istedi.

PROJE BU YIL ÖDÜL ALMIŞTI

Taşkent Doğa Parkı Taşkent Doğa Parkı, bu yıl ikincisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kalıcı Etki Çevre Yarışması'nda “1190 Yaban Hayat Destek Hattı” projesiyle Prof. Dr. Vamık Volkan'ın da yer aldığı bilimsel jüri tarafından üçüncülük ödülüne layık görülmüştü.

Çevre bilincinin gelişmesi, çevrenin temizlenmesi ve korunması, iyi örneklerin ödüllendirilmesi amacıyla yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen Kalıcı Etki yarışmasının jürisinde bu yıl Temiz Düşün Onursal Başkanı Prof. Dr. Vamık Volkan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş, Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı, Temiz Düşün Proje Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz, ODTÜ-KKK Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ali Muhtaroğlu, Yrd. Doç. Dr. Onur Taylan ve Doç. Dr. Yeliz Yeşilada Yılmaz görev almıştı.