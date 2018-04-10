Ya tamam ya devam

Voleybolda büyükler Play-off final serisi üçüncü karşılaşmaları bugün ve yarın akşam oynanacak. Alınacak neticelere göre kadınlarda ve erkeklerde sezonun şampiyonları belli olabilir.

Büyük kadınlarda Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor, rakibi Lefke Avrupa Üniversitesi karşısında seride 2-1 üstün durumda bulunuyor. Bu gece Mağusa Arena’da oynanacak olan karşılaşmayı Çamlık Spor kazanması halinde seriyi 3-1’e getirerek şampiyonluğunu ilan edecek. LAÜ’nün karşılaşmayı galip tamamlaması halinde seri 2-2’ye taşınacak ve şampiyon serinin dördüncü ve son karşılaşmasında belli olacak.

Büyük erkeklere Yakın Doğu Üniversitesi rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi karşısında final serisinde 2-1 üstün durumda. Yarın akşam Lala Musafa Paşa Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşmada YDÜ galip gelirse sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. DAÜ’nün galip gelmesi halinde seri 2-2 olacak ve şampiyon serinin dördüncü ve son karşılaşmasında belli olacak. Kadınlada ve erkeklerde her iki karşılaşma da 19.30’da başlayacak ve BRT 1 tarafından canlı yayınlanacak.

Gençlerde final serisi başlıyor

Gençler Ligi’nde klasman karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından final serisi karşılaşmaları Cuma günü başlayacak. Genç kızlarda klasmanı lider tamamlayan DAÜ ile ikinci sırada tamamlayan Çamlık Spor, erkeklerde klasman lideri DAÜ ile ikinci sıradaki Yeni Erenköy şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Kazanılmış iki maç esasına göre oynanacak olan final serilerinde ilk maçlar Cuma akşamı oynanacak. Genç kızlarda ilk karşılaşma Mağusa Arena’da, genç erkeklerde ise Yeni Erenköy’de yer alacak. Serilerin ikinci karşılaşmaları Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda yapılacak.

Bugün

Büyük Kadın Final Serisi 3. Maç

Mağusa Arena: Çamlık Spor – LAÜ (19.30)

Yarın

Büyük Erkek Final Serisi 3. Maç

L. M. Paşa Spor Salonu: DAÜ – YDÜ (19.30)

Cuma

Genç Kız Final Serisi 1. Maç

Mağusa Arena: Çamlık Spor – DAÜ (19.00)

Genç Erkek Final Serisi 1. Maç

Erenköy Spor Salonu: Y. Erenköy – DAÜ (19.00)