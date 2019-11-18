Kıbrıs barışında gözler Berlin Zirvesi’ne çevrildi. Kıbrıs Rum basını görüşme öncesinde olumsuz bir tablo çizdi.

Alithia gazetesine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Berlin’deki “Üçlü Görüşme”de durumu netleştirecek.

“Ya referans şartlarında anlaşma ilan edecek ve beşli konferans çağıracak ya da noktayı koyacak, özel danışmanını geri çekecek” iddiasını ortaya atan Alithia gazetesi, Genel Sekreter’in BM Güvenlik Konseyi’ne, bu yeni çöküşten kimin ne kadar sorumlu olduğu bilgisini vereceğini de iddia etti.

“Değişen bir şey yok”

Fileleftheros’a göre BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’le cumartesi günü yaptığı görüşmelerde değişen bir şey olmadı.

Manşet haberinde “Berlin’e Şartsız gidiyorlar… Üçlü Görüşmenin Gündemi Açık Olacak” diyen Fileleftheros, 25 Kasım’daki üçlü görüşmenin prosedürün ötesine geçemeyeceğini iddia etti.

Berlin’de referans şartlarında anlaşmanın uzak bir senaryo olduğunu yazan Fileleftheros, aynı şekilde üçlü görüşmenin hemen ardından beşli konferans yapılması senaryosunun da uzak olduğuna işaret etti.

"Yunanistan: Kıbrıslı liderler çözsün"

Fileleftheros, Türkiye’nin bu dönemde Kıbrıs müzakerelerine girmek istemediğini ve süreci “KKTC Cumhurbaşkanlığı” seçimi sonrasına bıraktığını, Politis gazetesi de Yunanistan’da Miçotakis’in seçilmesiyle Kıbrıs sorununda ipleri Kıbrıslı liderlere bırakarak, beşli konferans toplanmasına olumlu bakmadığını iddia etti.

“Yine köprü kurulamadı”

Politis gelişmeleri şu başlıklarla duyurdu: “Berlin’e Açık Gündemle Gidiyorlar… Hedef Sonraki Adımın Belirlenmesi… Lute Ziyareti De İki Taraf Arasında Bir Köprü Kurmayı Başaramadı, Artık Ümitler Guterres Önündeki Ziyarette… Dikkatler Bu 24 Saat, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ABD’li Dengi Mike Pompeo İle Görüşecek Washington’a Çevriliyor. Hemen Beşli Konferans İstemiyorlar… Garantörlerin Kendi Talepleri Var…”



