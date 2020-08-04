“Ya netlik, ya eylem”

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Bayram nedeniyle ara verilse de araçlarının hala Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı önünde olduğunu ve eyleme devam edildiğini dile getirdi.

Bu hafta olacak gelişmeleri değerlendirerek, Birlik olarak bir karar alıp kamuoyuna duyuracaklarını kaydetti.

Gürcafer, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili netlik istediklerini, müteahhitlerin zor durumda bırakılması ve karar alınmaması takdirinde eyleme devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın revize edilerek yürürlüğe girmesi ve sektördeki diğer sorunlara çare bulunması talebiyle Lefkoşa’da geçtiğimiz Çarşamba eylem başlatmıştı.

Gürcafer, Bayram nedeniyle eyleme ara verildiği duyurulurken, bugün yapılacak olan değerlendirmelere göre eylemle ilgili açıklama yapacaklarını ifade etti.