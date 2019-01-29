“Y2.200K” ara bölgede tanıtılacak

Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Dimis Michaelides’in İngilizce dilinde yayımladığı “Y2.200K” adlı bilim kurgusal, savaş karşıtı fütürist öykü kitabını tanıtıyor.

Kitap, Dayanışma Evi’nde yarın saat 18.00’de okuyucuyla buluşacak.

Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin açıklamasına göre, kitabın içeriğine yönelik özgün tasarımı ve illüstrasyonu, Ümit İnatçı yaptı.

Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin himayelerinde gerçekleşecek gecede kitabın yazarı Dimis Michaelides kitabın tematik ve kurgusal yapısı, Ümit İnatçı ise öykünün içeriğiyle örtüşen tasarım dili hakkında sunum yapacak.

Armida Books Yayınlarından çıkan kitabın birçok uluslararası yazarın ilgisini çektiği ve olumlu eleştiriler aldığı belirtilen açıklamada, fütürist edebiyatın önemli isimlerinden sayılan Bruno Marion “Şaşırtıcı” değişikliklerin olduğu bu zamanlarda, dünyanın daha fazla şair ve sanatçıya ihtiyacı olduğu kaydedildi.