Y.Erenköy’de maaşlar ödendi, hizmet başlıyor

Mali krizle gündemden düşmeyen, kısa bir süre önce kapısına kilit vurulan Yenierenköy Belediyesi’nde çalışanların 3 aylık maaşları ödendi.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada hizmetler yarın sabah itibarıyla başlayacağını belirtti. Çalışmaların son aşamada olduğunu söyleyen Yalınkaya, görüşmeler bittiğinde hükümetle görüşmeler başlayacağını kaydetti. Yalınkaya ayrıca 3 maaşın çalışanlara ödendiği vurguladı.

Belediyenin kapısına kilit vurulmasının ardından beldede sadece cenaze ve su borularındaki patlaklar belediye çalışanları tarafından yürütülürken çöpler de vatandaşların kendi imkânları ile toplanıyordu.