Y.Boğaziçi’nden kritik galibiyet: 1-2

STAT: Göçmenköy Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Emre Çevikdal, Sabriye Atikoğlu

GÖÇMENKÖY: Okan, M. Baykent, Umut, Arda Sözcü, Arda Özkan (Dk.75 Ali Şahin), Sabri, Ender, Murat, Doğuş (Dk.85 M. Gezer), Salim, Cemal (Dk.60 M. Ayker)

Y.BOĞAZİÇİ: Ersoy, Ali Özay, Talat (Dk.46 M. Taşçıoğlu), H. Genel, M. Göreli, Ahmet Yalçın, Ramadan, İsmail, Deniz (Dk.86 Emin), Tugay (Dk.55 Zübeyir), İ. Gökova

GOLLER: Dk.34 Umut Özkan (Göçmenköy) – Dk.3 Deniz Tekerek, Dk.83 (P) Ramadan (Y.Boğaziçi)

K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup’ta 12’nci hafta mücadelesinde Göçmenköy ile Yeni Boğaziçi karşı karşıya geldi. Göçmenköy Stadı’nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1’lik skorla Y.Boğaziçi oldu. Maçın henüz başında Deniz ile öne geçen konuk ekibe karşılık Göçmenköy Umut ile skoru eşitledi. İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 83’üncü dakikasında kazanılan penaltı atışını Ramadan ile gole çeviren Y.Boğaziçi, sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Y.Boğaziçi 19 puana yükselerek haftayı 3’üncü sırada tamamladı. İkinci yarının ilk iki maçında hanesine 4 puan yazdıran Göçmenköy ise bu devredeki ilk yenilgisini yaşayarak 5’inci sırada yer aldı.

Fotoğraf: Burhan Gürkan