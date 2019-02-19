Y.Boğaziçi’nde Kahraman dönemi

Halit Dağ

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi, Vural Köseoğlu’ndan boşalan teknik adamlık görevine takımı daha önce de çalıştıran Kılıçali Kahraman’ı getirdi.

Geçtiğimiz hafta Düzkaya ile yol ayrımına giden Kılıçali Kahraman, 2012 – 2013 sezonunda Yeni Boğaziçi’nde Birinci Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

18 haftası geride kalan Birinci Lig’de Yeni Boğaziçi 18 puanla 13’üncü sırada yer alıyor.