Y.Boğaziçi’nde Kahraman dönemi
K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi, Vural Köseoğlu’ndan boşalan teknik adamlık görevine takımı daha önce de çalıştıran Kılıçali Kahraman’ı getirdi.
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Halit Dağ
K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi, Vural Köseoğlu’ndan boşalan teknik adamlık görevine takımı daha önce de çalıştıran Kılıçali Kahraman’ı getirdi.
Geçtiğimiz hafta Düzkaya ile yol ayrımına giden Kılıçali Kahraman, 2012 – 2013 sezonunda Yeni Boğaziçi’nde Birinci Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
18 haftası geride kalan Birinci Lig’de Yeni Boğaziçi 18 puanla 13’üncü sırada yer alıyor.
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Etiketler : Yeni Boğaziçi, Vural Köseoğlu, Kılıçali Kahraman
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