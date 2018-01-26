“Y.Boğaziçi maçıyla çıkışa geçeceğiz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in ilk devresinde inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve devreyi 10’uncu sırada tamamlayan Lefke’de hafta sonunda oynanacak Yeni Boğaziçi maçı hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Hakan Sermaye, devre arasında çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini hatırlatarak Yeni Boğaziçi maçıyla birlikte iyi bir çıkış yakalama hedefinde olduklarını söyledi.

Sermaye: “İyi bir hazırlık dönemi geçirdik”

Lefke teknik direktörü Hakan Sermaye, hazırlık döneminin oyuncuları kendine getirdiğini söyledi. Süreç içerisinde iki ayrı bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran Sermaye, başarılı olmamanın karşılarında hiçbir engel olmadığını kaydetti. Takımdaki herkesin başarıyı yakalamak için çok çalıştığını aktaran Hakan Sermaye, buna inandıklarının altını da çizdi.

“Bu karşılaşmadan kesinlikle galibiyeti hedefliyoruz”

İkinci devrenin ilk maçında Yeni Boğaziçi ile karşılaşacak olan Lefke’de teknik direktör Hakan Sermaye bu maç hakkında da düşüncelerine yer verdi. Hakan Sermaye; “Rakibimiz ligin ilk devresinde kötü bir grafik çizdi. Onlar da Süper Lig’de kalmak için amansız bir mücadelenin içine girecekler. Devre arasında ciddi yatırımlar yaptılar. Başlarında başta benim ve ülke futbolunun saygı duyduğu önemli bir hoca var. Eralp hoca ülke futbolunu çok iyi bilen birisi. Onlar da Lefke maçında kesinlikle galibiyet arayacaklardır. Biz çalışmalarımızı kazanmaya odaklı yaptık. Yeni Boğaziçi şu an için bire bir rakibimiz. Bu karşılaşmadan kesinlikle galibiyeti hedefliyoruz” yorumunda bulundu.

“En iyi transferimiz kadromuzu korumak oldu”

Lefke teknik direktörü Hakan Sermaye, devre arasında kadrolarını koruduklarını hatırlatarak, bunun önemli olduğunu söyledi. Zihni’yi kaybettiklerini belirten Sermaye, Çağrı’yı alarak bu açığı kapattıklarının altını çizdi. Çağrı’nın şu anda mutlu olduğunu kaydeden Hakan Sermaye, oyuncunun Lefke’de iyi işler yapacağına da inandığını sözlerine ekledi.