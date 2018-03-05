Y. Boğaziçi hayata döndü: 0-1

K-Pet Süper Lig’in 21înci haftasında ligin alt sıraları açısından önemli bir karşılaşma oynandı. Ligin son sırasında bulunan Ozanköy, Yeni Boğaziçi’ni konuk etti. Yeni Boğaziçi, Haşim Girgin’in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve haftalar sonra galibiyetle tanıştı. Hayati bir galibiyet alan Yeni Boğaziçi, ligde 18 puana yükseldi ve Play Out umutlarını gelecek haftalara taşıdı. Ozanköy ise, böylesi önemli bir karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılarak 11 puanda kaldı.

Haftalar sonra kazandı

Yeni Boğaziçi Süper Lig’deki galibiyet hasretini sonlandırdı. Son olarak ligin 14’üncü haftasında deplasmanda Gençler Birliği’ni mağlup eden Yeni Boğaziçi, 7 hafta sonra galibiyetle tanışmış oldu.

STAT: Mustafa Özkayım

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu **, Emine Yarkın *, Olgun Canik **

OZANKÖY

Mehmet Emin İlter **

Mustafa Kılıç *

(Dk.72 Zihni*)

Alpay Eminoğlu**

(Dk.84 Hasan Yanaroğlu)

Leis Mike**

Abia Israel*

Bekir Yıldız*

Ertaç Taşkıran*

Gaius Naimke*

Deniz Kibar*

Seyhan Aydınel*

Saydam Soy*

TD: Mehmet Bolkan

Y. BOĞAZİÇİ

Ersoy Saydağ***

Hasan Aktaş**

(Dk.40 Burçin**)

Ahmet Yalçın**

İsmail Tırlık*

Haşim Girgin***

Gueye Ousmane**

Ramadan Ağdaç*

(Dk.83 Kemal)

Armond Francios*

Mehmet Çağatay**

(Dk.66 Hüseyin Genel**)

Talat Nurtunç**

Keita Ousmane***

TD: Mehmet Kemancıoğlu

GOL: Dk. 50 Haşim Girgin (Y.Boğaziçi)