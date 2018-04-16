Y.Boğaziçi haftalar sonra…

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de ligde kümede kalma mücadelesi veren Yeni Boğaziçi, ligin 27’nci haftasında Türk Ocağı’nı konuk etmiş ve rakibini 2-1 mağlup etmişti. Kırmızı mavililer, bu galibiyetle 6 hafta aradan sonra kazanmış oldu.

6 hafta sonra kazandı

Süper Lig’de bu sezon bekleneni veremeyen ve geride kalan 27 haftada sadece 23 puan toplamayı başaran Yeni Boğaziçi, son galibiyetini ligin 21’inci haftasında Ozanköy deplasmanında elde etmişti. Kırmızı mavili ekip o haftadan sonra, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. 27’nci haftada Girne ekiplerinden Türk Ocağı’nı konuk eden Yeni Boğaziçi, karşılaşmayı 2-1 kazanarak kötü gidişe ‘dur’ demiş oldu.

Anlamlı bir galibiyet…

Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Yeni Boğaziçi, Türk Ocağı karşısında anlamlı bir galibiyet elde etti. 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmayıp, kazanmak için her şeyi yapan Mağusa ekibi, rakibi Yalova’nın da Yenicami karşısında 3-1 mağlup olmasıyla birlikte Yalova’nın 1 puan üzerine geçmiş oldu. Yeni Boğaziçi, aynı zamanda direkt düşme potasının da dışında yer aldı.

Rakibi Mağusa Türk Gücü…

Yeni Boğaziçi, Süper Lig’in 28’inci haftasında Mağusa Türk Gücü’ne konuk olacak. Kırmızılı mavili ekip, komşusuyla oynayacağı bu önemli karşılaşmayı kazanıp, alt sıradaki rakiplerine karşı puan farkını açmak istiyor.