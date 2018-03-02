XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması sergisi açıldı

Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Kalabalık bir sanatsever topluluğunun katıldığı gecede dereceye girenlere ödülleri de verildi.

Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de açılışta yaptığı konuşmada, bir toplumun kültürüne, sanatına ve insanına verdiği değer kadar özgür olduğuna vurgu yaptı. Bakan Özyiğit, eğitimin geleceğimizi kurmaktaki önemine de değinerek eğitimin ancak toplumun kültür ve sanatının yükseltilmesiyle geliştirilebileceğini belirtti.

Eğitim ve kültürün birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini söyleyen Bakan Özyiğit, ülkenin kültür ve sanatının geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Kültürsüz ve sanatsız bir toplumun var olamayacağını da ifade eden Özyiğit, Kıbrıs Türk Toplumu’nun kültürünü gelecek nesillere doğru aktarmak ve gençleri bu bilgi ve birikimlerle donatmak için Kültür Dairesi ile birlikte yapılması gereken ne varsa bunları yapmaktan geri kalmayacaklarının altını çizdi.

Kazananlar…

Fotoğraf Sanatçıları Dr. Ömer Gemici, Mine Evren Ertuğrul ve Seyit Konyalı’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda belirlenen yarışmanın sonuçları 4 Aralık 2017’de açıklanmıştı.

Buna göre 3 kategoride gerçekleştirilen XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Nafisa” isimli fotoğrafıyla Emel Sefer’in, Mansiyon ise “The Help” isimli fotoğrafıyla Nilgün Ortaş’ın oldu.

erbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülüne “Kırmızı Şehir” isimli fotoğrafıyla Buket Özatay ve Mansiyona da “Sema ve Ney” isimli fotoğrafıyla Emel Sefer layık görüldü.

Yaşam Boyu Eğitim kategorisindeki Başarı Ödülü ise “Köy Okulu” isimli fotoğrafıyla Buket Özatay’ın, Mansiyon da “Minik Perilerle Dans Eğitimi” isimli fotoğrafıyla Gökhan Gökberk’in oldu.

XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Jüri Özel Ödülü Serbest (Renkli) kategorisinde yarışan “They Shine For You” isimli fotoğrafıyla Haktan Okumuşoğlu’nun olurken Kültür Dairesi Özel Ödülü de Serbest (Renkli) kategorisinde yarışan “Asalet” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz’in oldu.

Rauf Raif Denktaş Özel Ödülü’nü ise Yaşam Boyu Eğitim kategorisinde yarışan “Öğrenmenin Yaşı Yok” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı aldı.

Seçici kurulun 49 katılımcının 568 fotoğrafı arasından yaptığı seçmeler neticesinde; toplam 24 katılımcının 58 eseri sergilenmeye değer bulunurken, En Fazla Eseri Sergilenmeye Değer Bulunan Katılımcı Ödülünü almaya da toplam 6 eseri sergileme alan Haktan Okumuşoğlu layık bulundu.

Ödüllü fotoğraflar ile birlikte Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde 20, Serbest (Renkli) kategorisinde 20, Yaşam Boyu Eğitim kategorisinde ise 18 fotoğrafın yer aldığı sergi 3, Mart Cumartesi gününe kadar mesai saatleri içinde izlenebilecek.