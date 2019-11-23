XVI. Güzelyurt Tiyatro Günleri başladı

Güzelyurt Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 16. kez organize edilen “Tiyatro Günleri” dün akşam muhteşem bir oyunla perdelerini açtı.

Güzelyurt AKM’de sahnelenen Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su’nun “Yıldız Olmak Kolay Mı” adlı oyununa sanatseverler ilgi gösterdi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar oyun sonrası yaptığı konuşmada bu yıl 16.’sı gerçekleşen Tiyatro Günleri’nin 27 Mart 2020 tarihine kadar devam edeceğini belirterek, bu süreçte 16 oyunun sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Özçınar Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su Sanat Yönetmeni Derman Atik’e teşekkür plaketi takdim ederek, Tiyatro Günleri’nin perdelerini açmalarından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Nahit Sıtkı Örik’in romanından, Tarık Günersel’in uyarlayarak yazdığı ve Nermin Uğur’un yönettiği oyun, 1944 yılında gazinocular kralı olarak bilinen Fahrettin Aslan ve dönemin önemli ses sanatçısı Müzeyyen Senar’ın hayatını ve o dönem yaşananları ele alıyor.

Oyunda, kolay yoldan ünlü olmak isteyen ve para kazanmaya çalışan oyun karakterlerinden Selma ve Selma gibi düşünüp hareket edenlerin yıldız olamadan balonlarının nasıl söndüğü anlatılıyor.

Oyunda anlatılanların günümüzde de her iş kolunda geçerli olduğu eğlenceli ve komik bir şekilde gözler önüne seriliyor.

Oyunun genel sanat yönetmenliğini Derman Atik üstlenirken, yardımcı yönetmenliği, Fatma Tüney, Mehmet Soyluoğlu ve Perihan Hulusioğlu gerçekleştiriyor.

Özge Varoğlu Çerkez, Emine Gürçağ, Ersin Sargın, Haluk Ramon Serhun, Soner Eminağa, Özlem Akçal, Gamze Doğruyol, Rafet Futsi, Nezahet Sözerim Tunakan, Gülüşan Gazanfer, İlde Atik, Perihan Hulusioğlu, Evren Mercimekçi, Fatma Tüney ve Dilek Seçkin oyuncu kadrosunda yer alıyor.