Wondershare UniConverter ile Videolarınızı Profesyonel Bir Şekilde Düzenleyin

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Üst düzey cep telefonları, kameralar ve diğer cihazlar ile, yüksek kaliteli video çekimi kolay bir iş haline geldi. Çok sayıda video arasında göze çarpanlar, mükemmel şekilde düzenlenmiş ve özelleştirilmiş olanlar. Öyleyse, video düzenlemenizin yanı sıra diğer video ile ilgili gereksinimlerinizi karşılayan bir araç da arıyorsanız, Wondershare UniConverter doğru bir seçimdir. Bu masaüstü tabanlı yazılım, Windows ve Mac sisteminin tüm son sürümlerine kolayca indirilebilir ve kurulabilir. Dahili editörü ile video kırpma, kesme, döndürme, efekt ekleme gibi bir dizi işlevi gerçekleştirebilirsiniz. Yazılımın desteklediği özelliklerle ilgili kısa bir videoyu linke tıklayarak izleyebilirsiniz: https://youtu.be/h4QPxO7rvLI

Wondershare UniConverter yazılımını kullanarak video düzenleme ve özelleştirme hakkında her şey:

Wondershare markasına ait bu yazılım, video düzenleme konusunda sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Program, MP4, MOV, M4V, MKV, 4K gibi tüm ana video dosyası formatlarını destekler. Dahası, çıktı dosyalarının kalitesi kayıpsızdır. Desteklenen düzenleme işlevlerinin kısa bir açıklaması aşağıda verilmiştir.

• Kırpma:

Kırpma, reklamlar, tekrarlanan içerikler ve diğerleri gibi videonun istenmeyen bölümlerini azaltmada yardımcı olur. Bu parçaların kaldırılması yalnızca dosya boyutunu azaltmakla kalmaz, aynı zamanda internet, e-posta ve diğer ortamlar üzerinden paylaşmalarını kolaylaştırır. Wondershare UniConverter kullanmak, uzun video dosyalarınızı birden fazla parçaya bölmeyi de kolaylaştırır. Bu parçaları tek bir videoda birleştirme seçeneği de vardır.

• Kesme:

Wondershare, iyi görünen ve istediğiniz ekran boyutuna sığdırmak için istenmeyen kenarlıkları video dosyanızdan kaldırabileceğiniz kırpma seçeneğini de destekler. Araç, dosyanın en boy oranının farklı ekran boyutlarına sığacak şekilde ayarlanmasına da izin verir. Video döndürme için dosya döndürme seçeneği de mevcuttur.

• Altyazı eklemek:

Wondershare UniConverter, video dosyalarınıza altyazı eklemenizi sağlar. Yazılımı kullanarak, alt yazı çeşitlerinin yazı tipi, boyutu, saydamlığı, konumu ve diğer parametreleri gerektiği gibi özelleştirilebilir. Sisteminize kaydedilen srt, ass, ssa altyazılarını ekleyebilir veya çevrimiçi olanları internet üzerinden arayabilirsiniz.

• Özel efektler ve filtreler:

Wondershare UniConverter'da video dosyalarınızın genel görünümünü iyileştirmenize izin veren çeşitli filtreler bulunur. Ses, kontrast, doygunluk, parlaklık ve diğer dosya parametrelerini manuel olarak özelleştirerek ve yöneterek videolar optimize edilebilir.

•Filigran ekleme

Videolarınızın telif haklarını korumak için, Wondershare UniConverter dosyaya filigran ekleme seçeneğine sahiptir. Gerektiğinde resim filigranı veya metin filigranı eklemeyi seçebilirsiniz. Filigran için yazı tipi, boyutu ve diğer parametreler gerektiği gibi seçilebilir.

Video dosyalarının düzenlenmesi sürecinde, yazılım, değişiklik yapıldıktan sonra çıktı dosyasının nasıl görüneceğini kontrol edebileceğiniz bir önizleme penceresi ile birlikte gelir.

Video Düzenleme Özellikleri:

Video düzenlemeye ek olarak, Wondershare UniConverter, yazılımı eksiksiz bir video düzenleyici yapan çok çeşitli diğer işlevler de bulunmaktadır. Yazılımın desteklenen başlıca özelliklerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

• 1000'den fazla formata Video Dönüştürme

Wondershare UniConverter, istenen formatta dönüştürmeyi kolaylaştırmak için 1000'den fazla formatı destekler. MP4, AVI, M4V, MOV, MKV, 4K gibi tüm popüler formatlar yazılım tarafından desteklenir. Program, formatlara ek olarak, Apple, Android, VR, Oyun konsolları gibi cihazlara da video dönüştürme işlemini destekler; böylece uyumluluk sorunu yoktur. Yazılımın APEXTRANS teknolojisi, GPU hızlandırma ile birlikte, dosyaların süper hızlı bir şekilde (60 kat daha hızlı) dönüştürülmesini sağlar. Toplu işleme ve kayıpsız kalite dönüşümü, yazılımın genel dönüşüm sürecini artıran ek özelliklerdir.

• Videoları indirin ve kaydedin

Wondershare UniConverter ile, YouTube, Dailymotion, Facebook, Instagram gibi 10.000'den fazla siteden yüksek kaliteli videolar indirebilirsiniz. Bu özellik, en sevdiğiniz içeriğin çevrimdışı oynatılması için mükemmel bir çözüdür. YouTube'dan tek bir tıklamayla bütün bir çalma listesi ve MP3 indirme seçeneği de desteklenmektedir. Ayrıca, video sitelerinden de ekranları kaydedebilirsiniz. Skype görüşmeleri için canlı ekranı kaydetme seçeneği de araç tarafından desteklenir.

• DVD Yazma

En sevdiğiniz ve önemli video içeriğinizin fiziksel bir yedeğini oluşturmak istiyorsanız, Wondershare, profesyonel DVD ve Blu-ray disklerde mükemmel bir çözüm olarak çalışır. Ayrıca disk düzenleme ve kişiselleştirme seçeneği de desteklenmektedir. Birkaç statik ve dinamik disk şablonu da araç tarafından sağlanır. Video içeriğinizi bir ISO klasörüne de yazabilirsiniz.

• Video Aktarımı

İndirilen, kaydedilen ve dönüştürülen videolar Wondershare UniConverter'da Apple, Android, USB flash sürücüler, harici sabit diskler gibi bir dizi cihaza kolayca aktarılabilir. Ek olarak, aktarım işlemi sırasında, dosyanın formatı, aktarıldığı cihazla uyumlu değilse, yazılım otomatik olarak uyumlu formata dönüştürür.

Görüntü dönüştürme, video sıkıştırma, ekran kaydı, GIF yapımı, meta verileri düzenleme, CD yazma ve DVD'yi video dönüştürme Wondershare UniConverter’in göz alıcı özellikleri arasındadır.

Program nasıl indirilir?

Wondershare UniConverter gereksinimlerinize bağlı olarak yıllık ve ömür boyu abonelik planı olan bir yazılımdır. Yazılım, https://videoconverter.wondershare.com resmi ana sayfasından ücretsiz olarak indirilebilir ve kurulabilir. Kurulduktan sonra, yazılımı 7 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Deneme oturumu sona erdiğinde, programı gerektiği gibi satın alabilirsiniz.