Çeşitli Whois sorgulama araçları ile domainin Name Server adreslerini, kayıtlı firma, sunucu ip adresini, telefon, adres, isim gibi birçok bilgiye sahip olabilirsiniz.

Whois Nedir?

Domain adreslerinin bilgilerini görüntülemek için yapılandırılan araçlara whois denir. Domain adreslerinin whois sorgulamasını yaparken ulaşabildiğiniz bilgiler genel olarak standarttır. Domain hakkında genel olarak sahip olabileceğiniz telefon, adres, kayıtlı firma gibi bilgilerdir.

Domain Whois Gizliliği

Domain adreslerini kayıt ettiğiniz firmaların sağladığı whois gizliliği paketleri bulunmaktadır. Ücretli, ücretsiz olmak üzere firmadan firmaya değişiklik gösterebilen bu hizmet genel olarak kullanılması zorunlu bir hizmettir. Web sitenize zararı dokunabilecek kişilerin domain adresinizin sorgulamasını yaparak sahip olacakları bilgiler genel olarak size zarar verilebilecek bilgilerdir.

Bu gizliliğin sebebi alan adının sahibi sizlersiniz fakat whois kayıtları kayıtçı firmanın sağladığı whois gizliliğinde ki sahte kişisel profil bilgisidir. Firmanın oluşturduğu bilgilere sahip olan bir kişi her hangi bir işlem yapamayacak ve düzenleme talep edemeyecektir. Bundan dolayı whois gizliliği bilgi güvenliği açısından önemli bir unsurdur.

Whois Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sorgulama işlemleri için daha açık ve net bir bilgilendirme sahibi olmak için Turhost.com adresinin whois sorgulamasını kullanmaktayım. Buradaki bilgilendirme whois.com.tr adresinden aldığınız bilgiler kadar karışık değil. Şimdi nasıl whois sorgulama yaptığımı kısaca bahsetmek isterim.