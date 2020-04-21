WHO: "Eldeki kanıtlar, virüsün kaynağının Çin'deki yarasalar olduğunu gösteriyor"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) eldeki tük kanıtların, koronavirüsün geçen yılın sonlarında Çin'deki yarasalardan kaynaklandığını ve bir laboratuarda üretilmediğini veya manipüle edilmediğini gösterdiğini açıkladı.



ABD Başkanı Donald trump geten hafta, hükümetinin virüsün Wuhan kentindeki bir laboratuardan çıkıp çıkmadığını belirlemeye çalıştığını söylemişti.



WHO Sözcüsü Fadela Chaib Cenevre'deki basın toplantısında "Eldeki tüm kanıtlar, virüsün bir hayvandan kaynakladığını, bir laboratuarda ya da başka bir yerde manipüle edilmediğini ya da üretilmediğini gösteriyor" dedi.



Chaib, virisün tür bariyerini atlayıp nasıl insanlara bulaştığının net olmadığını ancak "kesinlikle" arada bir hayvan taşıyıcının bulunduğunu belirtti.