 “We Are Nature” isimli kafe açıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sürdürülebilir Kampüs için Öğrenci Girişimi projesi kapsamında yine bir ilki gerçekleştirerek, atık maddeleri geri dönüşüme kazandırmak adına “We Are Nature” isimli bir kafe açtı. UKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Majid Hashemipour, sorumluluğunu üstlendiği projenin asıl amacının öğrencilere geri dönüşüm ve atık maddeler konusunda eğitim vererek, bilinçlendirmek olduğunu kaydetti. Kafeyi doğayla iç içe olmak için kampüsün ağaçlık alanına kurduklarını belirten Prof. Dr. Hashemipour, masa ve sandalyelerin de atık parçalardan yapıldığını açıkladı. Plastik atıkların geri dönüşümünün zor olduğunu ifade eden Hashemipour, öğrenciler tarafından plastik atıklardan geri dönüşüm kutusunun yapıldığını da sözlerine ekledi.

Proje içerisinde yer alan öğrencilerin kafede de çalıştığına dikkat çeken Hashemipour, kafenin öğrencilerin farkındalığına faydalı bir merkez niteliğinde olduğunu da kaydetti. Prof. Dr. Hashemipour, okul bünyesinde bulunan kulüplerin destekleriyle farklı projeler geliştirerek, üretilen ürünlerin sergileneceğini de belirtti. Öğrencilerin kampüsten topladıkları kağıt ve benzeri atıkların geri dönüşüme kazandırılması için girişimlerde bulunduklarını aktaran Hashemipour, “Herkesin katılımıyla bir farkındalık projesi başlattık” dedi. Kafenin ticari bir amaç güdmediğinin altını çizen Hashemipour, “Kendi bardağını getirene, kahve yarı fiyatına” gibi sloganlarının bulunduğunu belirterek, geri dönüşümü desteklediklerini vurguladı.

Prof. Dr. Hashemipour, “We Are Nature” isimli kafe sayesinde üniversitede bulunan öğrencilerin daha çok kaynaştığını da hatırlatarak, öğrencilerin farklı kültürleri öğrendiklerini ve iletişim sırasında İngilizcelerini geliştirme şansı yakaladıklarını dile getirdi.

Kafede, plates, yoga gibi aktivitelerin de yer alacağını bildiren Hashemipour, değişik atıklardan yapılan projeleri sergileyeceklerini ve ilerleyen zamanlarda en iyi seçilen projenin patentini almak için girişimci fuarlarına yollayacaklarını da bildirdi.