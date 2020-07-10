“Vurmasaydık olay faili meçhul kalırdı”

Güzelyurt Yayla Kıyı şeridinde dün sabah tespit edilen mültecilerle ile ilgili F.Ş., V.D., ve T.D. ‘insan kaçakçılığı’ suçlamasıyla Güzelyurt Mahkemesi’ne çıkarıldı. Polis memuru Nadir Timuçin zanlı F.Ş ve V.D’nin 7 metrelik sürat teknesi ile 30 mülteciyi bir miktar para karşılığı Alanya’dan KKTC sularına izinsiz sokmaya çalıştığını kaydetti.

‘Kaçmaya çalışan teknenin durması için motora ateş açıldı’

Timuçin, pusuda görevli polislerin teknenin durması için havaya 3 el ateş açtığını kaçmaya çalışan teknenin durması için motora ateş açıldığını söyledi. Açılan ateş sonucu iki kişinin yaralandığını kaydeden polis, yaralıların bu sabah taburcu edildiğini, PCR testi yapılan 30 mülteci ve zanlıların test sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

Polis pusu görevi yapan polisin, tekne motorunu vurmasaydı olayın faili meçhul kalacağını savundu. Aralarında çocukların da bulunduğu mültecilerin İskele Boğaz’da bir otele yerleştirildiğini kaydeden polis, HN 730 PLAKALI aracın ve sürücüsünün arandığını belirterek 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme zanlıların 3er gün soruşturma maksatlı tutuklu kalmalarına emir verdi.

Fotoğraflar: Devrim DEMİR